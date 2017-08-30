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Артемовский и Первоуральск утонули в помояхСегодня в 17:00

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Всего в регионе - свыше 180 нелегальных свалок.

Артемовский, Первоуральск, а также Белоярский городской округ утонули в несанкционированных свалках. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Речь идет о помойках в лесах и вдоль дорог. Сейчас активисты занимаются составлением интерактивной карты свалок. На нее уже нанесено более 180 объектов.

По словам Ж.Рябцевой, всего в России выявлено более 15 тысячи помоек, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что сейчас в стране реализуется "мусорная" реформа. В субъектах до 2019 года должны определиться с регоператорами, которые возьмут на себя все обязанности по вывозу, сортировке и утилизации отходов. Мусор планируется по минимуму захоранивать и по максимуму перерабатывать. В Свердловской области конкурс по выбору регоператора объявят до конца 2017 года. Летом 2018 года он должен будет выставить жителям первые счета за свои услуги.

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