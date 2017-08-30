У поселка Кукуштан.

Движение на трассе Пермь – Екатеринбург рядом с селом Кукуштан практически остановилось. По словам автомобилистов, затор связан с ремонтом моста. Организовано реверсивное движение.

"Стоим", "Дорожные работы", "Идет ремонт моста. Открыта одна полоса. Держитесь", - такие комментарии оставляют "узники" пробки на сервисе "Яндекс.Пробки".

"В связи с устройством покрытия в районе моста через реку Бабка было организовано временное реверсивное движение. Оно восстановлено в полном объеме по 2 полосам в 16.30", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уралуправтодора".

Несмотря на это, сервис "Яндекс" по-прежнему показывает пробку длиной в 10 километров – по 5 в каждую сторону.