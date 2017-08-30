Из-за "избыточных требований".

Южноуральское управление ФАС остановило торги по выбору концессионера по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера. Соответствующий аукцион был объявлен 27 июля 2017 года министерством экологии области. Согласно условиям конкурсной документации, инвестор должен был построить ряд объектов по обработке и утилизации мусора. Всего в течение 25 лет подрядчику необходимо было вложить 3,5 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе антимонопольного органа, на действия организаторов торгов в УФАС пожаловались несколько компаний: ООО "Профстрой", ООО "СГ сервис" и ассоциация "Чистая среда". Представители организаций указали на "установление в конкурсной документации избыточных требований, препятствующих участию в торгах".

Жалобу бизнесменов УФАС рассмотрит 31 августа 2017 года.

Стоит отметить, что в 2016 году антимонопольщики отменяли аналогичный конкурс. Тогда рассмотрение жалобы, поданной ассоциацией "Чистая вода", показало, что конкурс проводился в отсутствие утвержденной схемы в области обращения с отходами. Потенциальные инвесторы не смогли подтвердить объем инвестиций и сформировать свои предложения.

"В конкурсной документации не содержалось сведений о праве пользования земельными участками, на которых будут размещены объекты коммунальной инфраструктуры, отсутствовала информация о местонахождении, площади и других характеристиках данных земельных участков", - уточнили в пресс-службе челябинского УФАС.

Торги были отменены, ответственного представителя регионального министерства экологии оштрафовали на 3 тысячи рублей.

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