×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуральское УФАС затормозило торги по выбору мусорного концессионераСегодня в 18:49

  • Текст

Из-за "избыточных требований".

Южноуральское управление ФАС остановило торги по выбору концессионера по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Челябинского кластера. Соответствующий аукцион был объявлен 27 июля 2017 года министерством экологии области. Согласно условиям конкурсной документации, инвестор должен был построить ряд объектов по обработке и утилизации мусора. Всего в течение 25 лет подрядчику необходимо было вложить 3,5 миллиарда рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе антимонопольного органа, на действия организаторов торгов в УФАС пожаловались несколько компаний: ООО "Профстрой", ООО "СГ сервис" и ассоциация "Чистая среда". Представители организаций указали на "установление в конкурсной документации избыточных требований, препятствующих участию в торгах".

Жалобу бизнесменов УФАС рассмотрит 31 августа 2017 года.

Стоит отметить, что в 2016 году антимонопольщики отменяли аналогичный конкурс. Тогда рассмотрение жалобы, поданной ассоциацией "Чистая вода", показало, что конкурс проводился в отсутствие утвержденной схемы в области обращения с отходами. Потенциальные инвесторы не смогли подтвердить объем инвестиций и сформировать свои предложения.

"В конкурсной документации не содержалось сведений о праве пользования земельными участками, на которых будут размещены объекты коммунальной инфраструктуры, отсутствовала информация о местонахождении, площади и других характеристиках данных земельных участков", - уточнили в пресс-службе челябинского УФАС.

Торги были отменены, ответственного представителя регионального министерства экологии оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Ранее по теме:
На вес мусора

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×