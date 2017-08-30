А на дома и машины - нет.

Как получить "президентские" миллионы? Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин 30 августа встретился в Екатеринбурге с представителями почти 200 свердловских общественных организаций и дал подробный инструктаж, как обойти все препятствия на пути к заветному гранту, сообщает "Уралинформбюро".

"Правила стали строже. Владимир Владимирович не даст денег на капительное строительство, покупку автомобиля, возведение памятника или издание книги даже очень талантливого писателя", - уточнил Чукалин.

После этого заявления из зала вышла добрая часть слушателей. "Я в 2009 году получила деньги на машину под свой проект помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и сейчас на ней езжу. Но она уже старенькая, хорошо бы ее поменять, а говорят нельзя", - поделилась с корреспондентом "Уралинформбюро" руководительница одного из НКО.



Для оставшихся в зале рекомендации Чукалина в общем свелись к просьбам внимательно заполнять все документы и не завышать бюджет. Получателям гранта придется отчитаться за каждую копейку, а потраченные "мимо кассы" средства заберут назад.

"Мы будем мониторить счета победителей конкурса в постоянном режиме. Они ещё платежку не успели отправить, а мы уже знаем, кому она идет. Если это организация, которая есть в списке подозрительных у налоговой службы, Росфинмониторинга, мы тут же узнаем об этом. Деньги всегда можно отозвать обратно в судебном порядке, признав недействительным договор. Если организаторы купили что-то не то, у нас есть возможность отследить всю цепочку их трат и все равно вернуть эти деньги", - пояснил Илья Чукалин.

Он добавил, что получение грантов – это не лотерея, и надеяться только на удачу бессмысленно. Над разбором заявок работает почти 500 экспертов, которые дают оценки проектам по четко установленным критериям. Высокие шансы получить гранты есть, пожалуй, только у альтруистов.

"Иногда читаешь заявку и грустно становится, но есть светлые проекты, которые тоже видно – это когда за маленькие деньги люди добиваются большого результат", - уточнил Чукалин.

16 августа начался приём заявок от общественных организаций на второй конкурс финансовой поддержки проектов, направленных на развитие гражданского общества. По словам Чукалина, общая сумма грантов рекордная – выше 4 миллиардов рублей. Для сравнения, на первый в этом году конкурс президентских грантов, который прошел весной, было выделено 2,25 миллиарда рублей, 48 миллионов из которых отправились на Средний Урал.

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