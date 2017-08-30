С ним не продлили контракт.

Олег Чуркин покинул пост начальника УГИБДД по Пермскому краю. Как пишет издание "Новости Перми", у полковника закончился контракт, и он не смог пройти переназначение на следующий срок в Москве.

Официальных комментариев по поводу этого пока нет, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что Чуркин стал начальником УГИБДД по Пермскому краю в 2011 году.