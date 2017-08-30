В 9-балльных пробках.

Вечером 30 августа 2017 года Екатеринбург застыл в пробках. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает заторы на дорогах города в 9 баллов.

В ГИБДД Екатеринбурга сложную дорожную обстановку объясняют неправильным поведением водителей. Они выезжают на перекрестки, создавая препятствия для транспортных средств, движущихся во встречном направлении.

"Ежедневно сотрудники ГИБДД наблюдают элементарное неуважение водителей друг к другу, что является основной причиной заторов. Так, только за один день инспекторами ГИБДД выявляется не менее 30 нарушителей, которым выносится штраф в размере 1000 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.13 КоАП РФ", - сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Стражи правопорядка напоминают, что правила дорожного движения РФ запрещают выезд на перекресток в случае образования затора. Это можно делать лишь в том случае, если водитель намерен совершить поворот или разворот.