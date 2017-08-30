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"Смертельный" корпус на ЗиКе восстановят к 30 ноябряСегодня в 20:05

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2017 года.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил "Машиностроительный завод имени Калинина" (МЗиК) и ознакомился с ходом восстановления корпуса №15, где в ноябре 2016 года под обрушившейся крышей погибли четверо рабочих. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Генеральный директор ЗиКа Николай Клейн рассказал врио губернатора, что крышу и стены корпуса доделают к 30 ноября 2017 года. Два цеха переедут туда в декабре.

Трагедия на "Машиностроительном завода имени Калинина" произошла 9 ноября 2016 года. Под обрушившейся крышей погибли 4 человека, еще 11 получили серьезные травмы. Уголовные дела были возбуждены по четырем статьям. На реконструкцию корпуса завод выделил почти 700 миллионов рублей.

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