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Новые визы во Францию: успеть за 48 часовСегодня в 08:44

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Только в Москве.

С 1 ноября 2017 года генконсульство Франции в Москве будет выдавать россиянам визы за 48 часов. Об этом 30 августа заявил генеральный консул Франции в России Марк Седий, передает "Уралинформбюро".

"Премьер-министр Франции недавно объявил о введении дополнительных мер по увеличению привлекательности страны. Среди них фигурирует выдача виз за 48 часов для 10 новых стран, в том числе России", - цитируют чиновника "Известия".

Седий напомнил, что для упрощения процедуры получения визы с 27 июня генконсульство Франции ввело услугу мобильной биометрии, заказать которую можно на сайте визового центра.

При этом чиновник заострил внимание на том, что сокращенные сроки выдачи виз актуальны исключительно для Москвы: "В регионах к 48 часам прибавляется время на доставку паспорта в Москву и отправку обратно в регион. Мы тесно сотрудничаем с оператором визовых центров компанией VFS, чтобы сократить время доставки".

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