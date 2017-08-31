×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России предпочитают "Фокусы"Сегодня в 08:52

  • Текст

Другим иномаркам.

Самой распространенным автомобилем иностранного производства в России стал Ford Focus. На 1 июля 2017 года в стране насчитывалось 704,3 тысячи экземпляров этой модели, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

Чуть меньше россиян предпочитают Toyota Corolla (695,6 тысячи). На третьем месте оказался Hyundai Solaris (637,7 тысячи). Также в пятерку лидеров вошли Renault Logan и KIA Rio с 622,7 и 600,7 тысячи машин соответственно.

В ТОП-10 помимо прочих попали Chevrolet Niva (564,9 тысячи экземпляров), Daewoo Nexia (421,9 тысячи) и Toyota Camry (383,5 тысячи машин). Замыкает ведущую десятку Volkswagen: его модели Polo и Passat пользуются у россиян практически равным спросом - 378,5 и 368,3 тысячи штук соответственно.

В целом на конец первого полугодия в стране было зарегистрировано около 42 миллионов автомобилей, 60% из которых произведены зарубежными концернами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×