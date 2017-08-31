Другим иномаркам.

Самой распространенным автомобилем иностранного производства в России стал Ford Focus. На 1 июля 2017 года в стране насчитывалось 704,3 тысячи экземпляров этой модели, сообщили "Уралинформбюро" в аналитическом агентстве "Автостат".

Чуть меньше россиян предпочитают Toyota Corolla (695,6 тысячи). На третьем месте оказался Hyundai Solaris (637,7 тысячи). Также в пятерку лидеров вошли Renault Logan и KIA Rio с 622,7 и 600,7 тысячи машин соответственно.

В ТОП-10 помимо прочих попали Chevrolet Niva (564,9 тысячи экземпляров), Daewoo Nexia (421,9 тысячи) и Toyota Camry (383,5 тысячи машин). Замыкает ведущую десятку Volkswagen: его модели Polo и Passat пользуются у россиян практически равным спросом - 378,5 и 368,3 тысячи штук соответственно.

В целом на конец первого полугодия в стране было зарегистрировано около 42 миллионов автомобилей, 60% из которых произведены зарубежными концернами.