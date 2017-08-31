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Родителей "пьяного мальчика" не будут судить за спаиваниеСегодня в 09:18

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Следов преступления не нашли.

Полиция Балашихи отказала в возбуждении уголовного дела из-за высокого уровня алкоголя в крови 6-летнего мальчика, погибшего в ДТП весной 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

После получения результатов судмедэкспертизы ведомство проводило доследственную проверку. Правоохранители искали следы "вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". Сейчас материалы переданы в прокуратуру Балашихи.

6-летний мальчик погиб во дворе своего дома 23 апреля 2017 года. По версии следствия, ребенка сбил автомобиль, которым управляла 31-летняя Ольга Алисова. В ее отношение было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее судмедэкспертиза показала наличие в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно выпитой бутылке водки. По первому экспертному заключению возбуждено дело по статье "Халатность".

Алисова поначалу была отпущена под подписку о невыезде, но нарушила ее правила. Женщину отправили в СИЗО. Суд по делу назначен на 4 сентября.

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