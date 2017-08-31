Благодаря инвестициям в экопрограммы.

В Магнитогорске в историко-краеведческом музее открылась фотовыставка, посвященная экологии города. Ее организаторы собрали уникальный материал, позволяющий проследить, как менялось состояние окружающей среды с начала 1990-х годов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", экспозиция, приуроченная к Году экологии в России, состоит из трех разделов.

В первом представлены 29 фотографий металлургического производства 80-х годов. В следующем можно увидеть около 80 снимков природоохранных объектов ММК, познакомиться с работой специалистов градообразующего предприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Третий раздел посвящен агитационным плакатам советских лет. Они призывают беречь природу, правильно вести себя в лесу, учат тушить пожар и вовремя сообщать о происшествии.

Как отметил председатель Магнитогорского горсобрания депутатов Александр Морозов, по сравнению с прошлыми годами ситуация в муниципалитете улучшилась. Выбросы сократились не только в цифрах, это заметно и жителям.

По словам замначальника лаборатории охраны окружающей среды ПАО "ММК" Валерия Козюлина, если в конце 1980-х годов выбросы комбината в атмосферу составляли около 1 миллиона тонн загрязняющих веществ в год, то сейчас показатели сократились в 5 раз – до 200 тысяч тонн. Из этого примерно две трети приходится на монооксид углерода, который является газом самой меньшей степени опасности, он образуется при любых процессах горения.

Добиться столь значительного снижения стало возможным благодаря колоссальным инвестициям ММК в реконструкцию и строительство современных природоохранных объектов, в числе которых пылегазоулавливающие установки, системы оборотного водоснабжения, установки по утилизации отходов и нейтрализации стоков. Все объекты представлены в фотоматериалах выставки.

Природоохранные инвестиции приносят предприятию немалый экономический эффект: вся уловленная пыль и отходы производства в черной металлургии являются ценным железосодержащим сырьем, которое используется повторно в производстве.

Возведение природоохранных сооружений на ММК - непрерывный процесс. Только в 2017 году стройка идет на 10 объектах. К концу 2025 году комбинат намерен снизить показатель комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) с нынешних 30 до 5, что соответствует понятию "Чистый город".

Выставка "Экология города Магнитогорска" будет работать до конца года.