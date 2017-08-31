×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловская прокуратура отправила руководителей школ в судыСегодня в 10:03

  • Текст

После проверки.

Прокуратура Свердловской области выявила более 190 нарушений законодательства в ходе проверки образовательных учреждений. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В Талице 22 школы не оснащены системой видеонаблюдения. В Артемовском на стадионах двух образовательных организаций обнаружились незакрепленные футбольные ворота. В Ивделе с фасада школы-интерната отваливается штукатурка, а в кабинете для начальных классов отсутствует раковина.

"Нередко на пути следования учащихся в школы не оборудованы тротуары, пешеходные переходы, отсутствуют дорожные знаки 1.23 "Дети" и искусственные неровности, ограничивающие скорость движения", - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Такая ситуация, например, сложилась в Ачите - опасность для учащихся представляет дорога в 8 образовательных учреждений.

По выявленным нарушениям прокуроры внесли 64 представления, в суды направлено 26 исков, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Большая часть актов прокурорского реагирования рассмотрена, нарушения устранены.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×