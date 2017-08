Последователями Соколовского.

Финская студия Next Games анонсировала мобильную игру The Walking Dead: Our World, построенную на дополненной реальности. Созданное по мотивам сериала "Ходячие мертвецы" приложение работает по принципу Pokemon Go - пользователи будут охотиться на зомби, появляющихся на фоне реальных объектов.

Представители Русской православной церкви предостерегли охотников на ходячих мертвецов от "рейдов" по храмам.

"Вы же не пойдете, например, в Большой театр в пляжном костюме или плавках. То же самое – приходить в церковь и заниматься, скажем, ловлей покемонов или убийством зомби. Это говорит либо о психическом нездоровье человека, либо о какой-то его особой наглости, эпатаже. Я бы посоветовал таким людям, если они такие смелые, пойти тогда в мечеть, например. Там бы закончились их дни и эти опыты. Оскорблять верующих может казаться не так страшно, но то, что человек не совсем понимает, что творит, не всегда его оправдывает", - заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" член Патриаршего совета по культуре РПЦ, настоятель храма Священномученика Климента Леонид Калинин.

Священнослужитель подчеркнул, что не считает жертвой правосудия екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих после ловли покемонов во время службы в Храме-на-Крови.

Отец Леонид также отметил, что прихожане его храма имеют возможность "остановить и даже наказать" виртуальных "охотников", если те появятся в церкви. "Тем, кто будут пытаться убивать у нас зомби, мы покажем, что у нас тоже есть сила, которая может противостоять подобным вещам", - пояснил он.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Руслан Соколовский был осужден за экстремизм, оскорбление чувств верующих и незаконное приобретение спецсредств на 2 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также он внесен в черный список Росфинмониторинга, куда входят пособники террористов.

Летом 2016 года екатеринбургской видеоблогер разместил на своем YouTube-канале видео ловли покемонов в Храме-на-Крови, сопроводив его едкими комментариями. В ходе расследования выяснилось, что за 3 года молодой человек выложил в общий доступ 9 провокационных видео.