Чартеры стартуют в октябре.

В середине октября в расписании аэропорта Кольцово появятся рейсы до Фукуока – вьетнамского острова-курорта. Об этом "Уралинформбюро" сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Перелеты раз в 11 дней для своих клиентов планирует организовать туроператор Coral Travel. Чартеры будут летать до 1 мая.

Вьетнам – преимущественно осенне-зимнее направление туризма. По заявлению компании, спрос на юго-восточную Азию позволит заполнить самолеты. Эксперты пока относятся к новому направлению сдержанно.

"У нас очень много предложений в Китай, на Хайнань, на материковую часть Вьетнама, в Арабские Эмираты. Поэтому такие новые, экзотические направления выглядят как смелый эксперимент. Дай бог, чтобы спрос оправдал ожидания и позволил реализовать задуманное", – отметил Мальцев.