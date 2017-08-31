Устроив им театральную смену.

Юных артистов Челябинской области собрали на театральную смену на берегу озера Увильды. Три творческих объединения прибыли из Кыштыма, по одному – из Коркино, Карабаша, Карталов и поселка Новый Урал Варненского района. Более 70 школьников от 8 до 17 лет учились актерскому мастерству, сценической речи и хореографии на базе детского оздоровительного лагеря "Радуга". Просветительское мероприятие, прошедшее с 24 по 28 августа, организовала РМК.

Учителями выступили режиссер, руководитель Нового художественного театра из Челябинска Евгений Гельфонд, преподаватели театральных вузов Ольга Дорогова и Валерия Созонова, а также актер Театра современной хореографии "Провинциальные танцы" Антон Лукьянов. в рамках программы состоялись творческие встречи, показательные выступления, просмотры и обсуждения спектаклей, а также мастер-классы. На отчетном концерте юные артисты представили собственные театральные миниатюры и хореографические этюды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, все участники проекта получили дипломы и энциклопедии "Познавательный и активный туризм Челябинской области". Каждому творческому коллективу компания подарила портативные колонки, которые позволят обеспечить качественный звук во время представлений на открытых площадках. Коркинская "Элегия", кыштымские "Окно" и "Вдохновение" были отмечены спецпризами за наиболее яркие выступления.

В конце смены детей навестил актер Александр Головин, известный зрителям по ролям в киножурнале "Ералаш", сериалу Кадетство" и фильмам "Елки". Он ответил на вопросы юных актеров, сфотографировался с ними и раздал автографы.





"Мы стремимся создавать в городах и поселках, в которых работают наши предприятия, благоприятные условия для развития и самореализации детей и молодежи. Занятия в театральных студиях хороши тем, что дают ребятам ценный опыт общения, учат выступать на публике и импровизировать – то есть развивают навыки, которые пригодятся не только на сцене, но и в повседневной взрослой жизни", - подчеркнула директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова.