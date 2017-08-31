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Уральский медуниверситет возглавит экс-глава минздрава Прикамья Ольга КовтунСегодня в 10:45

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С 1 сентября.

В Уральском медицинском университете сменится ректор. С 1 сентября 2017 года вуз возглавит экс-министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун.

"Исполняющим обязанности ректора с 1 сентября становится Ольга Петровна Ковтун", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГМУ.

Бывший ректор вуза Сергей Кутепов 31 августа работает последний день.

Стоит отметить, что осенью 2016 года Ольга Ковтун оставила административную работу ради членства в РАН. После увольнения экс-министр стала первым проректором УГМУ, где раньше преподавала и была заведующей кафедрой.

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