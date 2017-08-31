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Пострадавшую в ДТП на Кипре челябинку доставили на родинуСегодня в 10:54

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Она в реанимации.

Жительницу Челябинской области, профессора Елену Львовскую доставили в столицу Южного Урала. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 31 августа реанимобиль доставил женщину из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Челябинскую областную клиническую больницу. Она госпитализирована в отделение реанимации для дальнейшего лечения. Врачи оценивают состояние Львовской как тяжелое.

В ночь на 30 июля челябинка попала в аварию в кипрской Ларнаке. Когда женщина переходила дорогу, ее сбила местная жительница. У профессора травма головы, переломы ноги и таза. В местной больнице ей сделали две операции.

В крови у киприотки нашли алкоголь. Правда, содержание его в крови изменилось с 0,29 промилле, зафиксированных сразу после аварии, до 0,19. Допустимая норма - 0,22 промилле.

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