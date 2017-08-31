И солнцем.

В Екатеринбурге школьные линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе. День знаний порадует учеников и их родителей теплой и сухой погодой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в первый день осени в столицу Урала придет 25-градусная жара, ночью будет прохладнее - до плюс 13.

В горных районах Свердловской области в ночь на пятницу столбики термометров упадут до плюс 5 градусов. Однако к обеду воздух, как и в региональном центре, прогреется до 25 градусов выше нуля. Существенных осадков не ожидается.

2 сентября синоптики сулят свердловчанам возвращение лета с 28-градусной жарой - видимо, небесная канцелярия выделила время на копку картошки. Однако уже на следующий день небо затянут облака, похолодает до плюс 16 и пройдут дожди.