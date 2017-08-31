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На границе Европы и Азии под Екатеринбургом разобьют паркСегодня в 11:45

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Если не придумают ничего другого.

Туристический комплекс "Европа-Азия" рядом с Екатеринбургом будет обновлен. Соответствующее решение приняли члены Координационного совета уральской столицы по развитию въездного и внутреннего туризма.

Сегодня комплекс состоит из обелиска, сувенирного павильона и сети пешеходных дорожек. По мнению чиновников, ландшафтный дизайн территории морально устарел и не соответствует современным эстетическим стандартам.

В мэрии приняли решение облагородить "пограничное пространство", объявив конкурс на лучший проект территории. Одно из предложений – разбить на "пограничном пространстве" парк с аккуратными дорожками и малыми архитектурными формами, передает "Уралинформбюро".

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