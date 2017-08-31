Журналист CNN спас мужчину из тонущего пикапаСегодня в 12:09
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В прямом эфире.
Корреспондент телеканала CNN Дрю Гриффин стал героем в прямом эфире. Во время включения из затопленного в результате урагана "Харви" Бьюмонта (Техас) он помог мужчине выбраться из уходящего под воду автомобиля, передает "Уралинформбюро".
Когда Дрю Гриффин уже был готов начать прямой эфир, на заднем плане белый пикап съехал с дороги в наполненную водой яму и пошел ко дну.
Журналист вместе с продюсером Брайном Рокусом помог водителю выбраться из тонущего автомобиля, при этом он держал одной рукой микрофон и комментировал все происходящее.
"Не было времени позвонить 911. Он плыл по этой яме", - оправдался Дрю Гриффин перед телезрителям. Видео быстро стало популярным.
Мощный ураган "Харви" пронесся над Техасом в ночь на 26 августа. В результате разгула стихии погибло минимум 30 человек. Урон, нанесенный экономике штата, оценивается в 160 миллиардов долларов (1% ВВП США).
По одному миллиону долларов в фонд помощи пострадавшим от урагана перечисли актеры Леонардо ди Каприо и Сандра Буллок.
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