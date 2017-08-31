В сентябре.

Загруженность дорог Екатеринбурга с наступлением сентября увеличивается в 2,2 раза. Это самый высокий показатель в стране, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Яндекса.

Сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причем утренние пробки растут в три с лишним раза быстрее вечерних. К таким выводам эксперты пришли, сравнив показатели среднего бала сервиса "Яндекс. Пробки" в начале августа и начале сентября в 2014–2016 годов.

Интересно, что 1 сентября не самый напряженный день на дорогах Екатеринбурга. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл на 0,4 ниже, чем в последнюю неделю августа.