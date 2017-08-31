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В Екатеринбурге пробки растут быстрее всего по странеСегодня в 12:36

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В сентябре.

Загруженность дорог Екатеринбурга с наступлением сентября увеличивается в 2,2 раза. Это самый высокий показатель в стране, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Яндекса.

Сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причем утренние пробки растут в три с лишним раза быстрее вечерних. К таким выводам эксперты пришли, сравнив показатели среднего бала сервиса "Яндекс. Пробки" в начале августа и начале сентября в 2014–2016 годов.

Интересно, что 1 сентября не самый напряженный день на дорогах Екатеринбурга. Даже утром, когда школьники собираются на линейки, максимальный балл на 0,4 ниже, чем в последнюю неделю августа.

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