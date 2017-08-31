×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За екатеринбургскими школьниками в День знаний присмотрит "око"Сегодня в 13:30

  • Текст

С неба.

1 сентября 2017 года в школы Екатеринбурга отправятся 400 полицейских для охраны общественного порядка. В каждом учебном заведении будет дежурить как минимум один страж порядка. К полицейским присоединятся народные дружинники, работники частных охранных предприятий и представители родительских комитетов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Наряды ППС, ДПС и вневедомственной охраны Росгвардии приблизят маршруты патрулирования к школам. Кроме того, в небо уральской столицы поднимется "Око" (дирижабль Росгвардии), добавили в пресс-службе свердловского главка.

Правоохранители будут нести службу с 6 часов утра до окончания праздничных мероприятий. Перед началом торжественных линеек все школы проверят на взрывобезопасность.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×