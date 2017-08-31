С неба.

1 сентября 2017 года в школы Екатеринбурга отправятся 400 полицейских для охраны общественного порядка. В каждом учебном заведении будет дежурить как минимум один страж порядка. К полицейским присоединятся народные дружинники, работники частных охранных предприятий и представители родительских комитетов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Наряды ППС, ДПС и вневедомственной охраны Росгвардии приблизят маршруты патрулирования к школам. Кроме того, в небо уральской столицы поднимется "Око" (дирижабль Росгвардии), добавили в пресс-службе свердловского главка.

Правоохранители будут нести службу с 6 часов утра до окончания праздничных мероприятий. Перед началом торжественных линеек все школы проверят на взрывобезопасность.