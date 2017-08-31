В 2018 году.

Международный терминал екатеринбургского аэропорта Кольцово после Чемпионата мира по футболу-2018 ждет масштабная реконструкция. К участию в конкурсе на разработку дизайнерской концепции интерьера зон сектора приглашаются российские и зарубежные специалисты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани.

Состязание архитекторов и дизайнеров пройдет в два этапа. В рамках квалификационного отбора, заявки на который принимаются до 7 сентября 2017 года, будут проанализированы опыт и общая компетентность участников, среди которых выберут шесть потенциальных претендентов.

Допущенным до основного этапа предстоит разработать эскизные проекты интерьера. Они должны содержать функциональное зонирование, 3D-визуализации, описание отделочных материалов и деталей интерьера, а также коммерческое предложение.

Победителю предстоит создать окончательную концепцию реконструкции и приступить к архитектурному проектированию. Реализация данного проекта станет новым этапом инвестиционной программы, активизируемой на фоне роста пассажиропотока.

Стоит отметить, что действующий международный терминал Кольцово был открыт в 2009 году.