Ее соседом по рейтингу оказался Cadillac.

Российская Lada вошла в ТОП-50 мирового рейтинга автопродаж по итогам января - июня 2017 года.

По данным портала focus2move, детище "АвтоВАЗа" занимает последнюю строчку "чарта" - за полугодие по всему миру было реализовано 149,5 тысячи машин российской марки. Это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом на долю Lada приходится 0,3% от общемировых продаж.

На 49 строчке расположился Cadillac, продавший за полгода 167,1 тысячи машин (+30,5%), передает "Уралинформбюро".

Лидером мирового рынка традиционно остается Toyota. За шесть месяцев было реализовано 4,28 миллиона автомобилей это марки (+4,4%). На втором месте закрепился Volkswagen (3,22 миллиона штук, +1%), на третьем - Ford (3,06 миллиона штук, -2,2%).