Lada попала в ТОП-50 самых продаваемых в мире машинСегодня в 15:01
- Текст
Ее соседом по рейтингу оказался Cadillac.
Российская Lada вошла в ТОП-50 мирового рейтинга автопродаж по итогам января - июня 2017 года.
По данным портала focus2move, детище "АвтоВАЗа" занимает последнюю строчку "чарта" - за полугодие по всему миру было реализовано 149,5 тысячи машин российской марки. Это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом на долю Lada приходится 0,3% от общемировых продаж.
На 49 строчке расположился Cadillac, продавший за полгода 167,1 тысячи машин (+30,5%), передает "Уралинформбюро".
Лидером мирового рынка традиционно остается Toyota. За шесть месяцев было реализовано 4,28 миллиона автомобилей это марки (+4,4%). На втором месте закрепился Volkswagen (3,22 миллиона штук, +1%), на третьем - Ford (3,06 миллиона штук, -2,2%).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
В Перми таксист-бесправник устроил массовое ДТП
Трое пострадавших.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге дело интернет-торговцев "синтетикой" ушло в суд
Ленинского района.Сегодня в 17:50
В Нижнем Тагиле экс-главбух госпредприятия похитила 15,7 миллиона рублей
И села на 4 года.Сегодня в 17:48
Тюменка с годовалым ребенком выпала из автобуса
У малыша травма головы.Сегодня в 17:46
Контроль за тишиной на Южном Урале вернули полицейским
За 4,3 миллиона рублей.Сегодня в 17:31
В Челябинске вылетевшая на остановку иномарка травмировала ребенка
Мальчик в больнице.Сегодня в 17:28
Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиян
Последних 100 лет.Сегодня в 17:24
Россия бьет рекорды по жилищным пожарам
В 2017 году.Сегодня в 17:16
"РН-Уватнефтегаз" добыл первую нефть на Косухинском месторождении
Его извлекаемые запасы превышают 18 миллионов тонн.Сегодня в 17:07
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
И это без учета ядерного потенциала.Сегодня в 16:45
"Уральские авиалинии" увеличивают число рейсов в Узбекистан
Самолеты полетят из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.Сегодня в 16:42
Дегтярску ищут высокообразованного мэра
С опытом работы.Сегодня в 16:25
Под Тобольском нашли груду черепов
Рыбаки.Сегодня в 16:14
Британским принцам нашли американскую сестру
Единокровную.Сегодня в 16:07
Экс-глава Верх-Исетского района обжаловал приговор
Его отправили за решетку на 3 года.
Главные новости
- Сегодня в 17:28Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиян
- Сегодня в 16:05В Екатеринбурге на кирпичном заводе рабочего убило током
- Сегодня в 16:01Нисковских сменил портфель министра на кресло мэра Сысерти
- Сегодня в 15:43Четыре улицы Екатеринбурга попали под трамвай
- Сегодня в 14:52Глава Металлургического района Челябинска пополнит команду Тефтелева
Аналитика
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.