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Россия бьет рекорды по жилищным пожарамСегодня в 17:24

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В 2017 году.

В России побит рекорд по числу пожаров в жилом секторе. За январь-июнь 2017 года доля возгораний в домах, общежитиях, на дачах, в садовых домиках и надворных постройках составила 71,7% от числа всех огненных инцидентов. Это самый высокий показатель с 2011 года. Такие цифры приводят аналитики Института Риска для "АльфаСтрахование", основываясь на данных МЧС.

При этом они отмечают снижение количества поджогов. На их долю пришлось всего 9,3% случаев. В лидерах основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электроприборов и неисправность печного отопления.

Также страховщики зафиксировали существенный рост размера ущерба. Если в 2015 году на жилые постройки приходилось менее четверти (22,9%) объема материальных убытков, нанесенных пожарами, то в первом полугодии 2017 года этот показатель составил 41,2%. В результате почти почти половина потерь от пожаров в этом году приходится на жилые дома, а одна пятая из них - на поджоги, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

В целом за январь-июнь 2017 года в России было зафиксировано около 65 000 пожаров. Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (67 864 случая). В целом за 2016 год было насчитано почти 138,5 тысячи возгораний. Это на 30 тысяч меньше, чем в 2011 году, когда произошло 168 528 пожаров.

Динамика пожаров и нанесенного ими ущерба (2011-2017 годы):

Параметры

 2011 2012 2013 2014 2015 январь-июнь 2016 2016 январь-
июнь
2017
Пожары всего, ед.

168528

162975

153208

153002

146209

67864

139703

64921
В результате поджога, ед.

15821

16593

16678

18769

17755

6838

15662

6019
% пожаров по причине поджога 9,4

10,2

10,9

12,3

12,1

10,1

11,2

9,3
Ущерб от пожаров, млрд. руб.

17,3

14,4

13,7

18,7

22,9

5,3

14,3

5,7
% ущерба от поджогов

13,2

25,9

22,9

21,9

15,4

15,9

19,5

17,9
% пожаров в жилом секторе (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки)

70,7

69,3

68,1

68,5

68,9

70,5

69,5

71,7
Ущерб от пожаров в жилом секторе, млрд. руб.

5,2

 4,3

4,2

5,3

5,2

2,3

5,1

2,3
% ущерба от пожаров в жилом секторе

30,4

30,5

30,9

28,7

22,9

44

35,3

 41,2

Источник: МЧС России

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