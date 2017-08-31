Россия бьет рекорды по жилищным пожарамСегодня в 17:24
- Текст
В 2017 году.
В России побит рекорд по числу пожаров в жилом секторе. За январь-июнь 2017 года доля возгораний в домах, общежитиях, на дачах, в садовых домиках и надворных постройках составила 71,7% от числа всех огненных инцидентов. Это самый высокий показатель с 2011 года. Такие цифры приводят аналитики Института Риска для "АльфаСтрахование", основываясь на данных МЧС.
При этом они отмечают снижение количества поджогов. На их долю пришлось всего 9,3% случаев. В лидерах основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электроприборов и неисправность печного отопления.
Также страховщики зафиксировали существенный рост размера ущерба. Если в 2015 году на жилые постройки приходилось менее четверти (22,9%) объема материальных убытков, нанесенных пожарами, то в первом полугодии 2017 года этот показатель составил 41,2%. В результате почти почти половина потерь от пожаров в этом году приходится на жилые дома, а одна пятая из них - на поджоги, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
В целом за январь-июнь 2017 года в России было зафиксировано около 65 000 пожаров. Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (67 864 случая). В целом за 2016 год было насчитано почти 138,5 тысячи возгораний. Это на 30 тысяч меньше, чем в 2011 году, когда произошло 168 528 пожаров.
Динамика пожаров и нанесенного ими ущерба (2011-2017 годы):
|
Параметры
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|январь-июнь 2016
|2016
|январь-
июнь
2017
|Пожары всего, ед.
|
168528
|
162975
|
153208
|
153002
|
146209
|
67864
|
139703
|
64921
|В результате поджога, ед.
|
15821
|
16593
|
16678
|
18769
|
17755
|
6838
|
15662
|
6019
|% пожаров по причине поджога
|9,4
|
10,2
|
10,9
|
12,3
|
12,1
|
10,1
|
11,2
|
9,3
|Ущерб от пожаров, млрд. руб.
|
17,3
|
14,4
|
13,7
|
18,7
|
22,9
|
5,3
|
14,3
|
5,7
|% ущерба от поджогов
|
13,2
|
25,9
|
22,9
|
21,9
|
15,4
|
15,9
|
19,5
|
17,9
|% пожаров в жилом секторе (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки)
|
70,7
|
69,3
|
68,1
|
68,5
|
68,9
|
70,5
|
69,5
|
71,7
|Ущерб от пожаров в жилом секторе, млрд. руб.
|
5,2
|4,3
|
4,2
|
5,3
|
5,2
|
2,3
|
5,1
|
2,3
|% ущерба от пожаров в жилом секторе
|
30,4
|
30,5
|
30,9
|
28,7
|
22,9
|
44
|
35,3
|41,2
Источник: МЧС России
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
В Перми таксист-бесправник устроил массовое ДТП
Трое пострадавших.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге дело интернет-торговцев "синтетикой" ушло в суд
Ленинского района.Сегодня в 17:50
В Нижнем Тагиле экс-главбух госпредприятия похитила 15,7 миллиона рублей
И села на 4 года.Сегодня в 17:48
Тюменка с годовалым ребенком выпала из автобуса
У малыша травма головы.Сегодня в 17:46
Контроль за тишиной на Южном Урале вернули полицейским
За 4,3 миллиона рублей.Сегодня в 17:31
В Челябинске вылетевшая на остановку иномарка травмировала ребенка
Мальчик в больнице.Сегодня в 17:28
Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиян
Последних 100 лет.Сегодня в 17:24
Россия бьет рекорды по жилищным пожарам
В 2017 году.Сегодня в 17:16
"РН-Уватнефтегаз" добыл первую нефть на Косухинском месторождении
Его извлекаемые запасы превышают 18 миллионов тонн.Сегодня в 17:07
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
И это без учета ядерного потенциала.Сегодня в 16:45
"Уральские авиалинии" увеличивают число рейсов в Узбекистан
Самолеты полетят из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.Сегодня в 16:42
Дегтярску ищут высокообразованного мэра
С опытом работы.Сегодня в 16:25
Под Тобольском нашли груду черепов
Рыбаки.Сегодня в 16:14
Британским принцам нашли американскую сестру
Единокровную.Сегодня в 16:07
Экс-глава Верх-Исетского района обжаловал приговор
Его отправили за решетку на 3 года.
Главные новости
- Сегодня в 17:28Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиян
- Сегодня в 16:05В Екатеринбурге на кирпичном заводе рабочего убило током
- Сегодня в 16:01Нисковских сменил портфель министра на кресло мэра Сысерти
- Сегодня в 15:43Четыре улицы Екатеринбурга попали под трамвай
- Сегодня в 14:52Глава Металлургического района Челябинска пополнит команду Тефтелева
Аналитика
Мы в ответе за тех, кого обучили
Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.
Печкины с пустой сумой
Отправили посылку в трудинспекцию.
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.