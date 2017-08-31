В 2017 году.

В России побит рекорд по числу пожаров в жилом секторе. За январь-июнь 2017 года доля возгораний в домах, общежитиях, на дачах, в садовых домиках и надворных постройках составила 71,7% от числа всех огненных инцидентов. Это самый высокий показатель с 2011 года. Такие цифры приводят аналитики Института Риска для "АльфаСтрахование", основываясь на данных МЧС.

При этом они отмечают снижение количества поджогов. На их долю пришлось всего 9,3% случаев. В лидерах основных причин пожаров - неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электроприборов и неисправность печного отопления.

Также страховщики зафиксировали существенный рост размера ущерба. Если в 2015 году на жилые постройки приходилось менее четверти (22,9%) объема материальных убытков, нанесенных пожарами, то в первом полугодии 2017 года этот показатель составил 41,2%. В результате почти почти половина потерь от пожаров в этом году приходится на жилые дома, а одна пятая из них - на поджоги, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

В целом за январь-июнь 2017 года в России было зафиксировано около 65 000 пожаров. Это соответствует показателю аналогичного периода прошлого года (67 864 случая). В целом за 2016 год было насчитано почти 138,5 тысячи возгораний. Это на 30 тысяч меньше, чем в 2011 году, когда произошло 168 528 пожаров.

Динамика пожаров и нанесенного ими ущерба (2011-2017 годы):

Параметры 2011 2012 2013 2014 2015 январь-июнь 2016 2016 январь-

июнь

2017 Пожары всего, ед. 168528 162975 153208 153002 146209 67864 139703 64921 В результате поджога, ед. 15821 16593 16678 18769 17755 6838 15662 6019 % пожаров по причине поджога 9,4 10,2 10,9 12,3 12,1 10,1 11,2 9,3 Ущерб от пожаров, млрд. руб. 17,3 14,4 13,7 18,7 22,9 5,3 14,3 5,7 % ущерба от поджогов 13,2 25,9 22,9 21,9 15,4 15,9 19,5 17,9 % пожаров в жилом секторе (жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки) 70,7 69,3 68,1 68,5 68,9 70,5 69,5 71,7 Ущерб от пожаров в жилом секторе, млрд. руб. 5,2 4,3 4,2 5,3 5,2 2,3 5,1 2,3 % ущерба от пожаров в жилом секторе 30,4 30,5 30,9 28,7 22,9 44 35,3 41,2

Источник: МЧС России