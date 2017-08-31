И это без учета ядерного потенциала.

Вооруженные силы РФ заняли второе место в списке сильнейших армий мира. Рейтинг составил ресурс Global Firepower.

Кроме количества населения и вооружений учитывались разнообразие военной техники, географическое положение страны, транспортная инфраструктура и запасы природных ресурсов. Наличие ядерного оружия аналитики во внимание не брали.

Россия уступает США в парке воздушных и морских судов, но почти вчетверо превосходит лидера по количеству танков - 20 тысяч против 5 тысяч.

Тройку лидеров замыкает Китай. Также в первую десятку вошли Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет, передает "Уралинформбюро".

Самые слабые армии, по мнению экспертов, имеют Бутан, Суринам и Сьерра-Леоне.