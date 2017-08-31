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Гагарин опередил Сталина и Путина в ТОПе влиятельных россиянСегодня в 17:28

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Последних 100 лет.

Первый человек, отправившийся в космос, Юрий Гагарин признан самым влиятельным россиянином за последние 100 лет. За него проголосовали 52,2% читателей Forbes, передает "Уралинформбюро".

На второй строчке ТОП-100, составленного по результатам опроса читателей журнала, оказался вождь народов Иосиф Сталин (44,6% голосов). Немного отстал от него действующий лидер РФ Владимир Путин, набравший 43,6% голосов.

Стоит отметить, что среди оказывающих серьезное влияние на судьбу страны оказались более 20 ныне здравствующих знаменитостей. Среди них - лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, танцор Михаил Барышников, фигуристка Ирина Роднина, примадонна российской эстрады Алла Пугачева и другие.

Самым молодым влиятельным современником назван 23-летний Виталик Бутерин, создавший криптовалютную платформу Ethereum.

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