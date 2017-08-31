×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Контроль за тишиной на Южном Урале вернули полицейскимСегодня в 17:46

  • Текст

За 4,3 миллиона рублей.

Южноуральским полицейским вернули право составлять протоколы в отношении нарушителей тишины и покоя граждан. Соответствующий законопроект в первом чтении 31 августа 2017 года приняло Заксобрание Челябинской области.

Предполагается, что стражи правопорядка приступят к составлению протоколов уже осенью. На эти цели из областного бюджета выделено 4,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что с мая 2016 года до заключения соглашения между МВД РФ и правительством региона протоколы составляли органы местного самоуправления – на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.

По закону в Челябинской области нельзя шуметь с 22 до 6 часов в рабочие дни и с 23 до 8 часов – в выходные и праздничные дни.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×