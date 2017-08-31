За 4,3 миллиона рублей.

Южноуральским полицейским вернули право составлять протоколы в отношении нарушителей тишины и покоя граждан. Соответствующий законопроект в первом чтении 31 августа 2017 года приняло Заксобрание Челябинской области.

Предполагается, что стражи правопорядка приступят к составлению протоколов уже осенью. На эти цели из областного бюджета выделено 4,3 миллиона рублей.

Стоит отметить, что с мая 2016 года до заключения соглашения между МВД РФ и правительством региона протоколы составляли органы местного самоуправления – на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.

По закону в Челябинской области нельзя шуметь с 22 до 6 часов в рабочие дни и с 23 до 8 часов – в выходные и праздничные дни.