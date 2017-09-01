×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дорожные знаки в городах уменьшат на третьСегодня в 08:02

  • Текст

Но не все.

В сентябре 2017 года в России будет введен стандарт, предусматривающий уменьшение размера некоторых дорожных знаков, сообщает "Уралинформбюро". Речь идет о группе знаков, регламентирующих парковку автомобилей ("Стоянка запрещена", "Платная парковка", "Места для инвалидов").

Проведенный в ряде городов эксперимент показал, что можно сократить затраты на изготовление этих вспомогательных знаков. Их будут размещать там, где скорость движения не превышает 60 километров в час, то есть в населенных пунктах. На трассе такого рода знаки будут плохо восприниматься водителями при быстрой скорости.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×