Но не все.

В сентябре 2017 года в России будет введен стандарт, предусматривающий уменьшение размера некоторых дорожных знаков, сообщает "Уралинформбюро". Речь идет о группе знаков, регламентирующих парковку автомобилей ("Стоянка запрещена", "Платная парковка", "Места для инвалидов").

Проведенный в ряде городов эксперимент показал, что можно сократить затраты на изготовление этих вспомогательных знаков. Их будут размещать там, где скорость движения не превышает 60 километров в час, то есть в населенных пунктах. На трассе такого рода знаки будут плохо восприниматься водителями при быстрой скорости.