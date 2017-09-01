Дорожные знаки в городах уменьшат на третьСегодня в 08:02
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Но не все.
В сентябре 2017 года в России будет введен стандарт, предусматривающий уменьшение размера некоторых дорожных знаков, сообщает "Уралинформбюро". Речь идет о группе знаков, регламентирующих парковку автомобилей ("Стоянка запрещена", "Платная парковка", "Места для инвалидов").
Проведенный в ряде городов эксперимент показал, что можно сократить затраты на изготовление этих вспомогательных знаков. Их будут размещать там, где скорость движения не превышает 60 километров в час, то есть в населенных пунктах. На трассе такого рода знаки будут плохо восприниматься водителями при быстрой скорости.
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