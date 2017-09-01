И молчащим Невзоровым.

Под занавес лета группа "Ленинград" обнародовала новый клип "Ч.П.Х", развивающий тезис "в Питере пить", сообщает "Уралинформбюро". По версии Сергея Шнурова пить нужно "водки литер", передает "Уралинформбюро".

Для разнообразия в бар, где происходит действие, в качестве специальных гостей приглашены экс-футболист Александр Кержаков и журналист Александр Невзоров, оставшиеся без озвучки. А сам Шнур "баттлит" с рэпером ST.

С учетом массированного употребления мата пока что сложно представить, как клип прорвется в телеэфир. В отличии от "Лабутенов" там заменой одного слова не обойдешься.