1 сентября.

Более четырех десятков авиарейсов задерживаются из-за тумана, окутавшего 1 сентября 2017 года аэропорт Кольцово, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в настоящее время отложено прибытие 24 самолетов и вылет 21 судна.

В очереди на прибытие – самолеты из Даламана, Москвы, Баку, Санкт-Петербурга, Сочи, Бишкека. Вылететь уральцы не могут в Москву, Душанбе, Сочи, Анталью, Симферополь.

Туман задержал самолеты также в Челябинске и Перми. В столице Южного Урала не могут приземлиться рейсы из Москвы, Антальи, Симферополя и Санкт-Петербурга. С опозданием вылетят борты в Москву и Анталью. В Перми не могли дождаться лайнеров из Москвы, Симферополя и Антальи. Пришлось отложить отправление самолетов в Москву, Анталью и Симферополь.