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"РН-Пурнефтегаз" подготовил для школьников сюрпризСегодня в 09:05

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Именные сертификаты на покупку одежды.

"РН-Пурнефтегаз" активно помогает школьникам подготовиться к новому учебному году. Особое внимание уделяется детям, пострадавшим от пожаров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, совсем недавно нефтяники передали средства в адрес ямальцев-погорельцев. 31 августа они помогли детям, пострадавшим во время пожара в двух общежитиях Губкинского. В рамках традиционной акции "Собери ребенка в школу" сотрудники предприятия вместе с профсоюзным комитетом передали 19 сертификатов на приобретение школьной формы или другой детской одежды.

Начальник управления образования Губкинского Гульсина Садыкова отметила, что в ближайшее время будут укомплектованы ранцы. Вместе с сертификатами их передадут детям-погорельцам.

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