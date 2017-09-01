Именные сертификаты на покупку одежды.

"РН-Пурнефтегаз" активно помогает школьникам подготовиться к новому учебному году. Особое внимание уделяется детям, пострадавшим от пожаров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, совсем недавно нефтяники передали средства в адрес ямальцев-погорельцев. 31 августа они помогли детям, пострадавшим во время пожара в двух общежитиях Губкинского. В рамках традиционной акции "Собери ребенка в школу" сотрудники предприятия вместе с профсоюзным комитетом передали 19 сертификатов на приобретение школьной формы или другой детской одежды.

Начальник управления образования Губкинского Гульсина Садыкова отметила, что в ближайшее время будут укомплектованы ранцы. Вместе с сертификатами их передадут детям-погорельцам.