На выставке "Наш дом — планета Земля".

В новоуренгойском офисе ООО "Газпром добыча Ямбург" открылась фотовыставка "Наш дом — планета Земля". Экспозиция создана в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

В ней представлены 55 работ участников экологического фотоконкурса. На снимках - природа в разные сезоны года, редкие и уникальные явления и уголки природы, птицы и животные. В целом на суд жюри было направлено почти 300 фотографий, сделанных сотрудниками компании.

Выставка проработает до конца октября, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.