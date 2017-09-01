Переживают синоптики.

Климат на европейской части России изменяется в 3 раза быстрее, чем в среднем по планете, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Средняя мировая скорость потепления климата - 0,17 градуса за 10 лет. На европейской территории России эта скорость в 3 раза больше и достигает 0,54 градуса за 10 лет", - подчеркнул он.

По мнению ученого, повышение температуры обусловлено выделением парниковых газов торфяников, передает "Уралинформбюро". Высокие температуры могут пагубно сказаться на арктической зоне – привести к полному исчезновению льдов в Северном Ледовитом океане уже к середине века. "Однако это только сценарий, таяние льдов может быть и более медленным", - добавил ученый.