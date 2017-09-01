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Здравница ММК в Ессентуках вошла в "Бизнес-элиту России"Сегодня в 10:50

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Получив статус социально ответственного предприятия.

Одна из крупнейших здравниц ПАО "ММК" - санаторий "Металлург" в Ессентуках - заняла пятое место в рейтинге социально-экономического проекта "Элита нации" среди санаторно-курортных организаций.

Учреждению присвоен статус "Социально ответственное предприятие РФ". Руководству санатория вручили Большую золотую медаль "Бизнес-элита России" и национальное свидетельство "Надежный Партнер".

Также "Металлург" номинирован на получение национального сертификата "Лидер экономики-2017". Руководитель предприятия Алексей Коваленко представлен к награждению орденом "Трудовая слава" и национальным свидетельством "За безупречную репутацию и профессионализм".

Следует отметить, что цель "Элиты нации" - стимулировать развитие социально ответственного отечественного бизнеса, высокоэффективной науки, высоконравственной культуры и здоровья нации.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", санаторий "Металлург" - один наиболее крупных и комфортных в Ессентуках. Он располагается на территории в 6 гектаров. Высокая награда санаторию и его руководству - очередное подтверждение социально-ориентированной политики ПАО "ММК".

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