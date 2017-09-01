До первого осеннего уикенда.

В первые выходные осени Средний Урал ждет по-летнему теплая погода. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского гидрометцентра, днем в субботу, 2 сентября, в Свердловской области будет плюс 22-27. Осадков не предвидится. В воскресенье, 3 сентября, столбики термометров будут показывать плюс 20-25. На севере региона – плюс 16. Местами небольшой дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе – порывы до 15.

На следующей неделе ожидается существенное похолодание.