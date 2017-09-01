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Во Франции зверствует лихорадка ЧикунгуньяСегодня в 10:23

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Ее переносят комары.

Россиян предупредили о вспышке лихорадки Чикунгунья во Франции. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора, в августе 2017 года в Ле-Канн-де-Мор (Прованс) были подтверждены 4 случая заболевания.

У пациентов повышается температура тела до 40 градусов, их мучают сильные головные боли, а также боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным последствиям. Осложнения встречаются у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Переносчиком вируса являются комары. В связи с этим туристам, отправляющимся во Францию, рекомендуют использовать репелленты, а также носить брюки и одежду с длинными рукавами.

Стоит отметить, что естественными районами распространения лихорадки Чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, Мексика и Гватемала. В Италии и Франции случаи заболевания начали регистрировать несколько лет назад.

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