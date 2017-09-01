И его производство.

Правительство РФ намерено запретить производство и продажу порошкового алкоголя. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Рассматриваются 2 законопроекта, касающиеся регулирования алкогольного рынка. Один из них запрещает производство и продажу в стране порошкового алкоголя, а второй устанавливает серьезные штрафы за нарушение этого ограничения, передает "Уралинформбюро".

Глава правительства отметил, что такого рода продукция опасна для здоровья, поскольку грозит отравлениями и повреждениями внутренних органов.

Медведев также добавил, что производители порошкового алкоголя пытались продавать его в странах ЕС и в США, но практически везде власти запретили торговлю этой продукцией.