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Медведев потребовал запретить продажу порошкового алкоголяСегодня в 10:37

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И его производство.

Правительство РФ намерено запретить производство и продажу порошкового алкоголя. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Рассматриваются 2 законопроекта, касающиеся регулирования алкогольного рынка. Один из них запрещает производство и продажу в стране порошкового алкоголя, а второй устанавливает серьезные штрафы за нарушение этого ограничения, передает "Уралинформбюро".

Глава правительства отметил, что такого рода продукция опасна для здоровья, поскольку грозит отравлениями и повреждениями внутренних органов.

Медведев также добавил, что производители порошкового алкоголя пытались продавать его в странах ЕС и в США, но практически везде власти запретили торговлю этой продукцией.

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