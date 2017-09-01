Ради ремонта железной дороги.

В екатеринбургском микрорайоне Кольцово с 3 по 10 сентября будет закрыто движение по улице Испытателей от Реактивной до Бахчиванджи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие связано с ремонтом на железнодорожных путях. Движение в этот период будет направлено по улицам Реактивной, Трактовой, Сибирскому тракту и Бахчиванджи.