10%.

В Пермском крае пересмотрели тарифы на отопление в двухэтажных домах, которые были построены до 1999 года. С 1 сентября 2017 года они снижены в среднем на 10%.

"Если взять среднюю площадь квартиры 50 квадратных метров, оплата отопления снизится в Березниках почти на 200 рублей в месяц, в Губахе снижение составит около 290 рублей, в Кунгуре – почти 300 рублей, в Перми – 820 рублей, в Соликамске – 170 рублей", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона.

Жители Прикамья пожаловались краевому главе Максиму Решетникову на высокие тарифы весной 2017 года. Он дал поручение сотрудникам пермской службы по тарифам проанализировать существующие нормативы потребления коммунальных услуг. Эксперты выяснили, что нормативы были завышены. Кроме того, в 19 муниципальных образованиях было решено изменить сроки отопительного периода с 7 на 8 месяцев.