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Зарплаты на Среднем Урале "уперлись" в 200 тысяч рублейСегодня в 11:56

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Число вакансий выросло.

Самыми "дорогими" вакансиями августа 2017 года стали предложения для специалиста по инвестициям крупной торговой сети и для директора по развитию по ЕС. Соискателей заманивают зарплатой в 200 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в службе исследований HeadHunter.

В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли продажи, банковский сектор, начало карьеры, административный персонал и производство.

Отмечается также, что по сравнению с прошлым годом в августе текущего года число вакансий выросло на 21%. Конкурс на одно предложение составил более 4 соискателей.

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