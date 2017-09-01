Число вакансий выросло.

Самыми "дорогими" вакансиями августа 2017 года стали предложения для специалиста по инвестициям крупной торговой сети и для директора по развитию по ЕС. Соискателей заманивают зарплатой в 200 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в службе исследований HeadHunter.

В ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей вошли продажи, банковский сектор, начало карьеры, административный персонал и производство.

Отмечается также, что по сравнению с прошлым годом в августе текущего года число вакансий выросло на 21%. Конкурс на одно предложение составил более 4 соискателей.