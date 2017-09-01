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В Зауралье сорвали программу переселения из трущобСегодня в 11:53

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Губернатору внесено представление.

В Зауралье не успели выполнить программу переселения из аварийных домов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, не заехали в новостройки 600 человек.

Речь идет о домах №31а, позиция 2 по улице Дзержинского в 11 микрорайоне Кургана, а также №6 по Луначарского в Шадринске. Они были введены в эксплуатацию в июле - начале августа 2017 года. Чиновники приняли жилье. Однако, как оказалось, осмотр был формальным. Переселенцы отказались заезжать в квартиры и подписывать акты приемки из-за многочисленных дефектов. Кроме того, дом в 11-м микрорайоне подрядчик ООО "Промресурс" передал в муниципальную собственность с опозданием.

Прокуроры внесли представления главе региона Алексею Кокорину, а также руководителям администраций Кургана и Шадринска Андрею Потапову и Людмиле Новиковой.

Стоит отметить, что курганцы и шадринцы давно жалуются на низкое качество новостроек, возведенных по программе переселения из трущоб. В управлении ЖКХ регионального департамента строительства, тем не менее, упорно опровергали информацию о том, что горожане не хотят заселяться в квартиры.

Ранее по теме:
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

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