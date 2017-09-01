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Екатеринбуржцев отправят в чешский ПардубицеСегодня в 11:58

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Город-заповедник.

С 28 октября авиакомпания "Россия" запускает чартерные рейсы из Екатеринбурга в Пардубице. Город-заповедник находится в центральной Чехии, в 104 километрах от Праги.

Планируется два вылета в неделю – по четвергам и воскресенья. Время в пути составит чуть больше четырех часов. Для перевозки пассажиров авиакомпания планирует использовать Boeing 737, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В расписании Кольцово уже есть рейсы в столицу Чехии. Прага занимает десятую строчку по пассажиропотоку в рейтинге направлений аэропорта. С начала года из Екатеринбурга туда отправилось 50 тысяч пассажиров. Это на 82% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Динамика превышает прирост международных перевозок в целом, составивший 75%.

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