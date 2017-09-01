За 7 миллионов рублей.

Мэрия Екатеринбурга задумала капремонт здания спортшколы «Локомотив» в переулке Красном, сообщает "Уралинформбюро".

Аукционная документация на проведение капремонта "Локомотива" размещена на портале госзакупок. Судя по тексту заявки, победителю предстоит в срок до 1 декабря 2017 года обновить фасадный витраж и оконные блоки, заменить штукатурку на фасаде, облицевать пластиком оконные и дверные откосы. Сам аукцион назначен на 4 сентября, а стартовая цена составляет 7,19 миллиона рублей.

Следует добавить, что ДЮСШ № 8 "Локомотив" считается одной из признанных "кузниц чемпионов" в спортивной гимнастике и фигурном катании . Среди ее выпускников двукратный чемпион Европы и серебряный призер Олимпиады-2016 гимнаст Давид Белявский, чемпионка мира, Европы и Олимпиады-2014 фигуристка Юлия Липницкая и четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

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