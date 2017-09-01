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В России запретят рекламу безалкогольного пиваСегодня в 12:33

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Если Госдума даст добро.

В России могут запретить рекламу безалкогольного пива. Такой законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея Фургала.

"Основная аудитория, на которую она нацелена, — дети и подростки, поэтому такую рекламу нужно запрещать просто категорически, без всяких оговорок. Первое, что видят в подобной рекламе несовершеннолетние: пиво — это развлечение, это весело и модно, – считает депутат. – И когда молодёжь пойдёт в магазин, она выберет обычное пиво, потому что это круче, чем безалкогольное".

Если законопроект примут, ограничение вступит в силу не раньше 1 января 2019 года. Из-за проведения мундиаля запрет на рекламу пива в России будет снят до конца 2018 года, передает "Уралинформбюро".

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