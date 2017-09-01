Родственники собирают деньги.

Миасского фотографа Александра Савина, погибшего во Вьетнаме больше недели назад, не могут вернуть на родину.

Мужчина скончался 24 августа 2017 года, сорвавшись со скалы. У родственников нет средств на транспортировку тела. Они организовали сбор денег в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Александр Савин переехал в Нячанг к своей девушке Дарье Кураксиной, которая проживает за границей больше 2 лет.