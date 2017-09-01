А Ямал - рожает.

В Курганской области зафиксирована самая высокая смертность среди регионов УрФО. Убыль населения в регионе в первую половину 2017 года составила 15,9 на 1000 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

Естественная убыль населения зафиксирована также в Свердловской и Челябинской областях. Самая высокая рождаемость наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе – 14,1 на 1000 человек.

Всего за шесть месяцев 2017 года в Уральском федеральном округе родилось более 76 тысяч человек, умерло 75 тысяч.