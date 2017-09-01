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РМК проводила в школу 770 уральских первоклашекСегодня в 13:11

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Подарив им ранцы и канцтовары.

Благотворительный фонд РМК собрал в школу около 770 первоклассников. Портфели и канцелярские принадлежности к Дню знаний получили малыши из Карабаша, Кыштыма, Томинского и Варны, а также подопечные благотворительных организаций Екатеринбурга. На эти цели было направлено 1,3 миллиона рублей. "Первоклассной" традиции РМК - более 10 лет.

"Подготовка к школе, особенно для родителей первоклассников, всегда сопряжена не только с приятными хлопотами, но и с большими расходами. Мы рады помочь сотням семей обеспечить своих первоклашек отличными школьными принадлежностями", - пояснила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Школьные рюкзаки были сшиты на Урале по заказу РМК. Они имеют жесткую спинку и эргономичные лямки для правильного распределения нагрузки, светоотражающие элементы и надежную фурнитуру, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Ранцы с канцтоварами от РМК – хорошее подспорье для нашей большой семьи. Мы очень довольны наполнением рюкзаков и в этом году. Думаю, что о покупке канцелярии для младших сыновей мне не придется заботиться до второго класса", - радуется многодетная мама Наталья Федина из Карабаша.

Благотворительный фонд РМК был учрежден в 2005 году по инициативе акционеров и сотрудников компании. С 2017 года он входит в российскую Ассоциацию грантодающих организаций "Форум доноров".

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