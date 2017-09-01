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Эксперты нашли самый выгодный автомобиль в РоссииСегодня в 13:14

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И это не Lada.

Автоэксперты составили рейтинг самых ликвидных автомобилей на российском рынке, которые меньше других потеряли в цене за 3 года.

По данным аналитиков проекта "Правильная цена" и компании "Автостат Инфо", выгоднее всего покупать Toyota Highlander и Porsche Macan. Их стоимость с 2014 года не только не упала, но и выросла - на 4,06 и 2,98% соответственно.

Далее по списку идут Mazda3, Toyota LC Prado, Mazda CX-5, VW Touareg, Toyota RAV 4, Mazda6, Hyundai Santa Fe, Subaru Forester и Toyota Corolla. Заработать на их продаже владельцы не смогут, зато и потеряют не больше 6,5% от первоначальной стоимости.

В первой двадцатке рейтинга нашлось место и для отечественной Lada Largus – она заняла 19-ю позицию с показателем 89,30%.

По словам экспертов, остаточная стоимость "трехлеток" по-прежнему сильно завышена из-за значительного роста цен на новые автомобили. Согласно прогнозу, в 2018 году при отсутствии резких колебаний курсов валют цены на машины с пробегом начнут падать, передает "Уралинформбюро".

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