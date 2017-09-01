Скоро построят вторую.

В поселке Мичуринский 1 сентября начал работу образовательный комплекс, объединивший под одной крышей школу № 25 и детский сад. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

Школу в Мичуринском начали строить в 2015 году на деньги трех бюджетов: городского, областного и федерального. В роли подрядчика проекта выступила "Группа ЛСР" на Урале. Еще в ходе строительства стройку назвали "путинской", так как президент в послании Федеральному собранию РФ назвал строительную модель "школа-детский сад" наиболее эффективной в условиях демографического роста в стране.

Общая площадь школы составляет около 20 тысяч квадратных метров. Комплекс оборудован библиотекой, классными комнатами, многофункциональным актовым залом, просторной столовой. Рядом с корпусом расположены футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки и стадион.

При этом старое здание школы № 25, расположенное на улице Феофанова в поселке Широкая Речка, планируется отдать под учреждение дополнительного образования. Как уже сообщало "Уралинформбюро" это здание не признано аварийным, и о его капремонте речи пока не идет.

Следует добавить, что школа в Мичуринском — первый опыт строительства образовательных комплексов подобного рода в Екатеринбурге. По данным областного Департамента информационной политики, в ближайшем будущем еще два таких комплекса появятся в строящемся жилом массиве между Широкой речкой и районом Академический.

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